Milan, Calabria a Dazn: "Pulisic non si era accorto di nulla, pensava che..."

© foto di DANIELE MASCOLO

Anche Davide Calabria ha commentato la vittoria discussa del Milan contro la Lazio. Il terzino rossonero ai microfoni di Dazn ha detto la sua in particolare sull'episodio dell'espulsione di Luca Pellegrini per fallo su Pulisic. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

"Vittoria sofferta, al di là degli episodi di campo che non sono molto belli. Noi andiamo avanti così con i tre punti. Il momento, l'adrenalina, non è stato un bello spettacolo ma tutti capiranno che c'era tensione in campo. Pulisic? Non si era accorto dell'uomo a terra. Pensava che Pellegrini stesse proteggendo palla per farla uscire. Poi non si è capito bene. Lui è uno dei ragazzi più buoni che io abbia mai conosciuto, è stata una situazione importante per la gara".