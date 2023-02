Milan, clamorosa esclusione di Ibrahimovic dalla lista Uefa: il motivo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori arruolabili in Champions League. Tra lo stupore generale è stato escluso Zlatan Ibrahimovic che è ormai prossimo al ritorno in campo. Alla base di questa decisione piuttosto eclatante sembra esserci una scelta tecnica, così come riportato da Milannews. Probabile che lo svedese abbia avuto un confronto con l'allenatore, che ha però preferito puntare su calciatori che possano garantire un maggiore minutaggio. D'altronde in una stagione atipica come questa, l'aspetto fisico assume un'importanza ancor più marcata.