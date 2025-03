Milan, Conceicao a Dazn: "Potevamo vincerla. Sentiamo cosa c'è attorno al club"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è delusione in casa Milan. Continua infatti il periodo complicato, che si fa ancora più difficile con la vittoria della Lazio per 2-1 al Meazza. Ai microfoni di Dazn ha parlato Sergio Conceicao per commentare la sconfitta dei suoi uomini:

"Non è un momento facile, lo sappiamo. I giocatori sentono quello che c'è attorno al club. C'è una sola strada, lavorare, avere l'orgoglio massimo per questi colori che difendiamo tutti i giorni. Sono episodi che succedono, negativi per noi e decisivi per l'avversario.

Noi abbiamo preparato la gara in pochissimo tempo, abbiamo parlato dell'ambiente. Per me è la prima volta, non era mai successo. I giocatori sentono che l'allenatore è stato giocatore, le scarpe sono bollenti. Non esce un dribbling, non esce un passaggio, l'avversario arriva, riesce a segnare, ma la squadra ha dimostrato carattere. Anche in 10 abbiamo pareggiato, potevamo anche vincerla. Abbiamo avuto situazioni in cui potevamo vincerla.

Loro mi danno risposte positive, ma una cosa è in allenamento, l'altra è la situazione difficile che c'è dall'inizio della stagione. Sono qui da due mesi, ogni tre giorni giochiamo partite decisive e non è facile.

Ormai la gara è fatta. Ci sono giocatori che tecnicamente sono bravi, devono metterci la testa, altrimenti non hai solidità, compattezza che vogliamo avere per non permettere di all'avversario di farci male. Le mie squadre sono sempre state così. Abbiamo bisogno di trovare un equilibrio importante, la qualità tecnica c'è".