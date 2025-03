Milan, Conceicao: "Alcuni episodi decidono le partite. La Lazio aveva riposato di più"

TUTTOmercatoWEB.com

Una sconfitta amara per l'ex della partita Sergio Conceicao. Il Milan perde per 1-2 contro la Lazio a San Siro, nonostante la rimonta, per il rigore di Pedro nel finale. Al termine della sfida è intervenuto in conferenza stampa il tecnico portoghese che ha commentato così il match:

"Ci sono episodi che decidono la partita. Oggi l'ambiente non ha aiutato. I giocatori hanno cercato sempre di ottenere la vittoria. Avevamo due giorni di riposo in meno rispetto alla Lazio, non cerco scuse, ma incide anche questo nel gioco. Ora dobbiamo tirare fuori l'orgoglio, capire cosa abbiamo sbagliato e ricompattarci. Nella situazione del rigore potevamo trovare il gol se fossimo stati più precisi. Quello che mi tocca di più sono i giocatori, vedere la loro faccia, la delusione, con una frustrazione grande. Io sono con loro. Sono qui per difendere i miei giocatori e il mio spogliatoio. Se dovrò lavorare due tre ore in più, lo farò. Siamo in una fase negativa a livello di risultati e di episodi. Continuiamo a lavorare, forte".