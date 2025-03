Milan, Conceicao: "Conte? Ci ho giocato contro quando ero alla Lazio e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica alle 20:45 il Milan affronterà il Napoli al Maradona, gara cruciale per gli obiettivi di entrambe. Non è una stagione memorabile per i rossoneri, ancora in un momento delicato nonostante il cambio di allenatore. La squadra di Conceicao è chiamata a dare una svolta a questo percorso, l'obiettivo è centrare un posto in Europa ma la strada è decisamente in salita.

Alla vigilia, il portoghese è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione e presentare l'incontro. C'è stato spazio anche per una battuta sul collega e rivale, Antonio Conte, che si ritroverà a sfidare per la prima volta nelle vesti di allenatore. "Con Antonio ho giocato contro come giocatore: lui alla Juve e io alla Lazio - ha dichiarato il mister rossonero - Da allenatori è la prima volta. Una gara difficile contro una buona squadra, a tre punti dalla capolista: una gara importante per gli obiettivi che abbiamo, non dobbiamo nasconderci anche perché è possibile arrivare dove vogliamo arrivare. Vogliamo tanto vincere, abbiamo preparato la partita per questo".

