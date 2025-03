Milan, Conceicao ritorna sulla sconfitta con la Lazio: le parole in conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida col Lecce, in conferenza stampa, ha parlato Sergio Conceicao. Il tecnico del Milan, tra gli altri temi, si è soffermato sul momento che sta vivendo la sua squadra ed è tornato anche sulla sconfitta subita contro la Lazio. Queste le parole del portoghese: "Parlare dopo una sconfitta... Io sono appassionato, vivo le cose in questo modo. Anche se vinco non ho un sorriso pieno, la vivo così tutti i giorni. Sono fatto così, è il mio carattere. Ho 50 anni, è difficile che cambierò. Neanche quando giocavo con i miei figli ero tranquillo, figuriamoci ora nel mio sogno professionale che è stare qua al Milan. È il mio modo di vivere le cose come allenatore".

"Questa base è avere questo atteggiamento e voglia di migliorare. La vedo? Sì, è chiaro. Altrimenti che ci stavo a fare qua. È difficile spiegare. Contro la Lazio i primi 15 minuti sono stati bruttissimi, ma non era stanchezza. L'ambiente era difficile per i giocatori. Devo stare con la mia squadra, con i miei giocatori e dargli gioia e piacere in un momento difficile. Come uomini e come persone a volte guadagniamo qualcosa in più se pensiamo alle cose positive".

