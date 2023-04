Milan, dalla Francia sono sicuri: un big dirà addio in estate

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Zlatan Ibrahimovic non rinnoverà il suo contratto con il Milan. Ne sono sicuri in Francia, dove Footmercato spiega che lo svedese non firmerà il prolungamento e a fine stagione vedrà scadere il suo accordo con il club rossonero. Decisivo l'ultimo infortunio alla coscia che lo sta tenendo ai box in queste settimane, dopo che l'operazione al ginocchio gli aveva fatto saltare tutta la prima parte del campionato. Troppi stop per Ibra e il Milan guarderà al futuro senza di lui, a meno di un altro ripensamento.