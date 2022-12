Milan, dopo la figuraccia in amichevole arriva la punizione di Pioli

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Niente giorno di riposo per il Milan, come precedentemente accordato fra allenatore e giocatori. A detta di Sky Sport, mister Pioli ha deciso di revocare il giorno libero dopo la brutta prestazione offerta dai rossoneri nell'amichevole col PSV, terminata 3-0 per gli olandesi. Una scelta condivisa con la squadra, che chiuderà dunque il 2022 allenandosi per preparare al meglio la ripresa del campionato con la Salernitana.