Milan, è caso Pioli per la dirigenza: Ibrahimovic chiamato a indagare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli non sta vivendo le sue migliori giornate sulla panchina del Milan. Nel club filtra molta insoddisfazione, motivo per cui al dirigenza sta riflettendo sulla posizione dell'ex allenatore della Lazio. Due i capi d'accusa: il modo in cui la squadra si sta comportando in campo e gli infortuni. Dopo il match pareggiato con la Salernitana, Pioli non è più così saldo in panchina come lo era in passato. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento non sembra esserci il rischio di un esonero imminente ma l’insoddisfazione è tanta, per questo la dirigenza sta effettuando una serie di riflessioni sul tecnico e sullo staff.

La proprietà rossonera ha chiesto consigli a Zlatan Ibrahimovic sull'allenatore e soprattutto, sulla modalità degli allenamenti che si svolgono a Milanello. L’ex campione rossonero ha osservato molto in questi giorni per delineare le problematiche e ciò avrebbe portato a questa situazione spiacevole. In questo senso, Ibrahimovic riferirà al proprietario Cardinale, dopo un consulto con l’ad Furlani.

La società sta cercando di capire le cause dei tanti infortuni, per questo, inevitabilmente, sotto accusa è finito anche lo staff atletico dell’allenatore. In quattro mesi, il Milan ha subito già 30 infortuni, quasi tutti di natura muscolare. La società riflette, la sfida contro il Sassuolo potrebbe essere decisiva per il futuro di Stefano Pioli.