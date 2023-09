Milan, Giroud dopo l'infortunio: "Sto già meglio. Derby? Penso di farcela"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dalla zona mista del Parc des Princes sulle sue condizioni fisiche, dopo l'infortunio alla caviglia sinistra subito al 25’ di Francia-Irlanda: "Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane. Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. Domani vado a fare qualche esame. Ma non troppo male. Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, penso che ce la faccio".