Milan, Ibrahimovic: "Sto meglio. Mi sono operato per un motivo preciso"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sto bene, sto migliorando. Sto seguendo il mio protocollo, ogni giorno che passa sto migliorando". Direttamente dal ritiro del Milan di Dubai dove sta proseguendo il suo percorso di recupero dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi dalla fine della scorsa stagione, Zlatan Ibrahimovic parla così a Sky Sport: "Ho deciso di operarmi per la mia salute, per stare bene, non per giocare. Non stavo bene, negli ultimi sei mesi stavo veramente male e chi è dentro la squadra e lavora con noi sapeva quale fosse la situazione. Purtroppo non si poteva parlare di questa cosa perché la squadra era in una situazione delicata, potevamo vincere lo scudetto e soprattutto io non volevo che si parlasse di questa cosa per una questione di rispetto per me e per la situazione. Non volevo che qualcosa potesse disturbare la squadra in un momento così importante o potesse portare negatività. Abbiamo deciso poi con l’allenatore, il club e lo staff medico di fare l'operazione dopo l'ultima partita. A quel punto abbiamo fissato l'obiettivo, stare bene per poi riprendere a giocare a calcio".