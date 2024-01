Milan, il nonno di Romero: "Ha qualcosa di Maradona e Messi. Sul Boca..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Luka Romero ancora al centro delle voci di mercato. L'attaccante argentino sta trovando poco spazio nel Milan e la cessione sembra lo scenario più probabile. Il Como si era fatto avanti qualche giorno fa, adesso c'è anche il Boca Juniors sulle sue tracce. A parlare del futuro dell'ex Lazio ci ha pensato suo nonno Pepe ai microfoni di Radio La Red: "Vuole avere un posto, se non c’è posto in prima squadra e ha la clausola per poter andare in prestito: il Boca Juniors potrebbe essere la squadra dove trasferirsi. Ci sono diversi club che lo vogliono dall’Italia, ma lui non vuole andare: se va in Spagna, che sia una squadra di prima classe. C’è già stato un contatto tra Boca e Milan per il prestito. Luka ama l’Argentina e ha il suo fascino per la Nazionale“.

“Il Maiorca gli aveva fatto un contratto da 10 a 16 anni, poi il club ha sbagliato a non rinnovarlo. A 16 anni lo prese la Lazio. Mio nipote ha qualcosa in comune con i migliori giocatori, finezza per dribblare un uomo, forza ed è vivace da gestire davanti. Ha cose come Messi e Maradona, e ogni volta che dribbla in avanti ha una grande visione“.