Milan in ansia per Roback: il baby attaccante è sparito da 15 giorni

Emil Roback, giovane attaccante del Milan in prestito all'IFK Norrköping, è irrintracciabile da due settimane. Secondo quanto riportato da Tony Martinsson, direttore sportivo del club svedese, il ragazzo, 20enne, non si presenta agli allenamenti e non risponde alle telefonate da giorni. La situazione è così preoccupante da aver portato la società a lanciare l'allarme. "Voglio sapere se sta bene - ha dichiarato Martinsson, come riportato anche da Sportmediaset -. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Ho provato a chiamarlo molte volte, ma è difficile raggiungerlo. Voglio che venga qui. Possiamo trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni".

