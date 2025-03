Milan in crisi, due grandi ex Lazio per rilanciarsi? Incredibile ipotesi

CALCIOMERCATO MILAN - Il Milan è in crisi di risultati. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, i rossoneri sono in difficoltà anche in campionato dove distano 8 punti dal quarto posto. La gara con la Lazio è fondamentale ma il futuro di Sergio Conceicao sembra segnato con il portoghese che difficilmente proseguirà sulla panchina dei meneghini. Non basta nemmeno la Supercoppa Italiana conquistata e l'eventuale successo in Coppa Italia, senza la Champions il Milan rischia una seria ristrutturazione.

Tanti i big che saluteranno con Theo Hernandez che rischia di partire, ma non sarà l'unico. Il club ascolterà le proposte per tutti, Rafael Leao compreso. Per la panchina piace parecchio Cesc Fabregas, ma attenzione alle sorprese con Maurizio Sarri sempre sullo sfondo. Il tecnico toscano, dopo l'addio alla Lazio di un anno fa, è ancora senza squadra e il progetto rifondazione Milan potrebbe stimolarlo. Le proposte arrivate all'ex biancoceleste finora non lo hanno accontentato, ma chiaramente i rossoneri sono un'altra cosa. Incredibilmente Sarri potrebbe ritrovare a Milanello una vecchia conoscenza di Formello.

I tifosi sono in protesta e vogliono un reset societario. Il nome in pole è Igli Tare che ha salutato la Lazio nell'estate del 2023 e da allora non si è più accasato altrove. Il dirigente albanese è favorito su Paratici, ma le sorprese sono dietro l'angolo. Da Roma sarebbe curioso rivedere Sarri e Tare lavorare insieme dopo che l'avventura all'ombra del Colosseo non è stata idilliaca. Riuscirà l'aria di Milano a rimetterli d'accordo?