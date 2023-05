Milan - Lazio, attenzione ai cartellini: i giocatori a rischio per il Lecce

Bella e importante vittoria quella maturata nella serata di ieri dalla Lazio che grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic ha battuto il Sassuolo tornando a vincere dopo due ko di fila. Non c'è tempo per festeggiare per la squadra di Sarri che già sabato pomeriggio tornerà in campo nella sfida contro il Milan.

In occasione del match contro i rossoneri i biancocelesti dovranno prestare particolare attenzione anche ai cartellini: non solo Cancellieri, anche Luis Alberto è infatti entrato in diffida e con un cartellino giallo salterebbe il match dell'Olimpico contro il Lecce in programma venerdì 12 maggio alle 20.45.