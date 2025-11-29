Milan - Lazio, Basic tuttofare: ecco il suo nuovo ruolo
Emergenza a centrocampo, Basic risponde ancora presente. Contro il Milan la Lazio ha dovuto fare a meno di Rovella e Cataldi, due dei registi in rosa, entrambi out per infortunio.
29.11.2025 22:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Per questo dall'inizio è partito Vecino, che spesso ha giocato davanti alla difesa. Nel secondo tempo, però, l'uruguaiano ha lasciato il campo per fare spazio a Dele-Bashiru.
Sarri quindi ha indicato proprio Basic come nuovo play in campo, con il nigeriano che è andato a posizionarsi come mezzala sinistra. Un altro ruolo per il croato, sempre più indispensabile per questa Lazio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.