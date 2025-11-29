Milan - Lazio, Briga non ci sta e ricorda il fallo di mano di Cutrone
La Lazio esce sconfitta da San Siro ma il finale di gara farà molto discutere. Il Milan vince grazie al gol di Leao ma la decisione di Collu di non assegnare il rigore per il tocco di braccio di Pavlovic in area sembra essere assurda.
Dopo una lunghissima revisione il Var l'arbitro decide di non assegnare il penalty per un precedente fallo di Marusic certamente non segnalato in precedenza visto che proprio il Var richiama il direttore di gara per il presunto fallo del giocatore rossonero.
Al termine della gara questo il duro commento del cantante e tifoso biancoceleste Mattia Briga: "Al primo anno di VAR ci segnò Cutrone di mano, questo in confronto è no scherzo. Libera La Lazio".
