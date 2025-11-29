Milan - Lazio, Collu nega il rigore ai biancocelesti: il motivo
Il direttore di gara dopo una lunga decisone al Var ha deciso di non assegnare un calcio di rigore, che sembra netto, alla Lazio
29.11.2025 22:56 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Succede di tutto nel finale della gara di San Siro tra Milan e Lazio. In pieno recupero, infatti, l’arbitro Collu viene richiamato al Var per un presunto fallo di mano di Pavlovic che ha il braccio largo in area.
Dopo una lunghissima revisione al Var il direttore di gara decide di non assegnare il rigore alla Lazio con questa spiegazione: “Pavlovic ha il braccio fuori sagoma ma c’è un precedente fallo di Marusic”.
Una spiegazione che lascia tantissimi dubbi sulla decisione dell'arbitro visto che il tocco di mano di Pavlovic è evidente.
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide