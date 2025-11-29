Milan - Lazio, Condò sul rigore non dato: "Collu è un genio"
Dagli studi di SkySport, dopo Milan - Lazio, Paolo Condò ha parlato dell'episodio nel finale che ha visto un rigore negato alla squadra di Sarri per il tocco di mano in area di Pavlovic.
29.11.2025 23:11 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
“Nel finale va rivista sia la liturgia del richiamo del VAR che la decisione dell’arbitro Collu. Ho un sospetto che sia un genio. Non doveva essere dato un rigore, ha salvato la faccia al VAR inventandosi il fallo di Marusic".
"Dev’essere cambiato qualcosa nell’avvicinamento dell’arbitro al monitor, non è possibile che ci arrivi dopo 5-6 minuti".
