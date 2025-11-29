Milan - Lazio, Dia sulla crescita della squadra: le parole a Dazn

Dia ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Milan - Lazio, sottolineando la crescita della squadra e non solo

Nel pre gara di Milan - Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato Boulaye Dia. Il biancoceleste ha fatto considerazioni sulla sfida e sulla crescita che la squadra sta facendo, sia dal punto di vista difensivo sia da quello offensivo.

Le parole dell'attaccante: “La squadra sta crescendo, è vero che prendiamo meno gol e anche la fase offensiva sta crescendo. Sarà difficile fuori casa col Milan, dobbiamo fare la partita con umiltà e personalità. Vediamo alla fine”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE