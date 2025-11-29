Milan - Lazio, doppia espulsione nel finale: i protagonisti
29.11.2025 22:45 di Simone Locusta
Minuti di recupero bollenti a San Siro. Il Milan è in vantaggio per 1-0 e la Lazio sta cercando con tutte le sue forze di strappare un punto fondamentale per rincorrere l'Europa.
Sugli sviluppi di un'azione offensiva per i biancocelesti, l'arbitro Collu viene richiamato dal Var per un possibile calcio di rigore in favore della Lazio per tocco di braccio di Pavlovic sul mancino di Romagnoli.
Prima della revisione, nei pressi delle panchine si sono scaldati gli animi, con Allegri e Ianni, vice di Sarri, che sono stati espulsi dal direttore di gara.
