Milan - Lazio, dove vedere la partita in Tv e streaming

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'importantissima vittoria nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo, la Lazio torna in campo sabato per uno scontro diretto fondamentale in zona Champions. Alle 15 i biancocelesti fanno visita a San Siro al Milan reduce dal deludente pareggio interno con la Cremonese. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.