Milan - Lazio, Er Faina furioso per il rigore non assegnato
"Vergogna Collu, Vergogna Rocchi. Fate vomitare", queste le parole di Damiano Er Faina al termine della gara di San Siro tra Milan e Lazio vinta dalla squadra di Allegri grazie al gol di Leao.
Il commento di Er Faina fa ovviamente riferimento a quanto accaduto nel recupero quando Collu ha deciso di non assegnare il calcio di rigore alla Lazio per un evidente tocco di braccio di Pavlovic in area.
L'arbitro ha deciso infatti di non concedere il penalty alla squadra di Sarri per un fallo precedente di Marusic nonostante sia stato proprio il Var a richiamare Collu per il contatto.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.