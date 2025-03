Milan - Lazio, finalmente riecco Vecino: da quanto mancava l'uruguaiano

TUTTOmercatoWEB.com

Torna finalmente Matias Vecino in campo. Dopo l'infortunio alla coscia che lo aveva messo ko nella gara contro il Parma dello scorso 1 dicembre (sfida poi persa dai biancocelesti per 3-1), l'uruguaiano è tornato ufficialmente a disposizione di Baroni, che ha scelto di inserirlo in campo contro nella gara del Meazza contro il Milan.

Lesione muscolare, di questo parlava il comunicato della Lazio del 20 dicembre in merito allo stop del centrocampista: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Matias Vecino è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata in allenamento. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

Un rientro fondamentale per il gruppo e per l'allenatore, di un calciatore di estrema qualità ed esperienza, spesso capace di cambiare le partite quando inserito a gara in corso.