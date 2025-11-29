Milan - Lazio, l'analisi di Costacurta: meglio Allegri di Sarri
29.11.2025 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel post partita di Milan - Lazio, l'ex difensore Billy Costacurta ha parlato della prestazione delle due squadre. Di seguito le sue parole dagli studi di SkySport.
“Il primo tempo è stato davvero poco attivo da parte delle due squadre, soprattutto da parte del Milan".
"La Lazio poi ha cercato di svegliarsi, nel secondo tempo entrambe hanno reagito. Il gol dei rossoneri era meritato”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.