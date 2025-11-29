Milan-Lazio, la coreografia dei tifosi biancocelesti a San Siro
Al fischio d'inizio del big match di San Siro il settore ospiti gremito da più di 2.000 tifosi ha dato spettacolo
29.11.2025 20:52 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono più di 2000 i tifosi biancocelesti che hanno riempito il settore ospiti di San Siro in occasione del big match tra Milan e Lazio. Un colpo d'occhio bellissimo reso ancor più bello dalla coreografia andata in scena in occasione del fischio d'inizio della gara.
Nel settore riservato è apparso uno striscione con scritto: "Il sabato a ballare" e intorno tutti cartoncini con le note musicali. Lo striscione fa ovviamente riferimento al coro: "Il Sabato a ballare A letto non andare Ricorda alla trasferta Tu non devi mai mancare".
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide