Milan - Lazio, la maglia che indosseranno i biancocelesti - FOTO
Si avvicina il calcio d'inizio di Milan - Lazio, la società tramite i social ha pubblicato qualche scatto direttamente da San Siro
29.11.2025 19:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Si avvicina il calcio d'inizio del big match tra Milan e Lazio, l'appuntamento è alle 20:45. Inizia a scaldarsi l'atmosfera a San Siro, è tutto pronto per accogliere le due squadre.
La società, tramite un post condiviso sui social ufficiali, ha pubblicato qualche scatto direttamente dal cuore dello stadio. Lo spogliatoio che ospiterà i biancocelesti è pronto, ogni cosa è al suo posto incluse le maglie - quelle bianche - che stasera saranno indossate da Zaccagni e compagni.
