Milan-Lazio, le probabili formazioni: torna Reina, Pedro riposa

Dopo il convincente successo in trasferta contro la Fiorentina, la Lazio torna subito in campo. Stavolta tocca alla Coppa Italia. Mercoledì 9 febbraio, ore 21, riflettori accesi a San Siro. Ad attendere i biancocelesti ci sarà il Milan reduce dal successo in rimonta nel derby. Partita secca che vale i quarti di finale della competizione. Chi vince vola in semifinale contro la vincente di Inter-Roma. Sarri studia la miglior formazione per affrontare Pioli, considerando che sabato alle 15 c'è il Bologna in campionato. Tra i pali tornerà Reina, portiere di coppa. Ci saranno sicuramente anche altri cambi rispetto alla gara di Firenze per il Comadante. Cataldi spera di ritrovare il posto da in cabina di regia ma deve vincere il ballottaggio con Lucas Leiva, sperano in una maglia da titolare anche Felipe Anderson e Basic. Restano favoriti, almeno per il momento, Milinkovic e Luis Alberto. In difesa dovrebbe rientrare Hysaj, Patric vicino a Luiz Felipe. Davanti a riposare potrebbe essere Pedro, reduce dall'infortunio al polpaccio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

LAZIO (4-3-3):Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Radu, Kamenovic, A. Anderson, Cataldi, Basic, Cabral, Moro, Romero, Pedro. All.: Sarri