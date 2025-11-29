Milan - Lazio, le voci che racconteranno la sfida su Sky
Milan - Lazio è il big match più atteso di questo sabato di calcio. Ecco le voci che racconteranno la sfida su Sky Sport
29.11.2025 17:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Ancora qualche ora d'attesa, poi arriverà il momento di Milan - Lazio. Il big match più atteso in questo sabato di calcio, valido per la tredicesima giornata di Serie A.
La partita sarà trasmessa non solo su Dazn, anche su Sky nei canali dedicati: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. A raccontarla saranno le voci di Maurizio Compagnoni, per la cronaca, e di Luca Marchegiani, per il commento tecnico.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.