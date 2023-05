Milan - Lazio, Lotito amareggiato: il gesto a fine gara. Il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Lo spettacolo offerto dalla Lazio a San Siro è stato tanto brutto da non sembrare reale. I biancocelesti sono entrati in campo quasi come se avessero già la convinzione di dover subire l'aggressività del Milan, non hanno mai tirato in porta e incassato troppo per una squadra che vuole competere per la Champions League. Sugli spalti, oltre ai tantissimi tifosi arrivati da Roma, anche il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito. Come raccontato da Dazn, nel post-gara il patron della Lazio è entrato negli spogliatoi per parlare con la squadra. Il contenuto del colloquio è ovviamente top secret, ma indubbiamente il sentimento - tanto dei giocatori che del presidente - era di profondo rammarico per aver fallito un match che, se avesse portato alla vittoria, avrebbe praticamente spianato la strada verso l'Europa dei grandi.

TORNA ALLA HOMEPAGE