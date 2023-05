Milan - Lazio, Pioli: "Si è vista la differenza tra noi e loro"

Fonte: DAZN

Stefano Pioli esce vincitore dal confronto a San Siro con Maurizio Sarri. L'allenatore del Milan dopo la vittoria contro la Lazio a DAZN ha detto: "Siamo riusciti a fare una buona prestazione anche senza Leao. Lui è sereno, ma domani sarà importante per le valutazioni. Non mi è sembrato grave. Oggi abbiamo dimostrato che sappiamo giocare di squadra, conta il gruppo e non i singoli. Bennacer ha fatto una grande partita in entrambe le fasi di gioco, se sta al 100% fisicamente è un giocatore di grandissimo livello. Siamo stati compatti e imprevedibili, ho giocatori duttili e questo è molto importante. La squadra sta bene, credo si sia vista la differenza tra noi e loro: noi abbiamo cambiato molti giocatori, loro no e questo ci ha dato un grande vantaggio. Siamo pronti per mercoledì. Le mie sensazioni? Ho provato a essere lucido in campionato, proviamo tanta emozioni e felicità di giocarci questa partita. Ce la dobbiamo godere, ci siamo meritati questo grande palcoscenico e dobbiamo giocare con serenità. Cosa ho detto a Theo Hernandez? Cose nostre, mi piace parlare con i miei giocatori. Oggi ha segnato un gol fantastico, lui è un grandissimo giocatore. Questa è una stagione stancante e difficile, soprattutto per chi ha fatto il Mondiale. Deve diventare il migliore terzino del mondo, per lui dev'essere un'ossessione".

L'allenatore del Milan è intervenuto anche in conferenza stampa: “Abbiamo lavorato bene da squadra, abbiamo chiuso bene gli spazi centrali. Siamo stati aggressivi e in superiorità numerica dietro. Passare in vantaggio è poi importante e ne abbiamo approfittato. Oggi abbiamo giocato bene a calcio e abbiamo vinto meritatamente. La brillantezza di alcuni giocatori è dovuta al non aver giocato nella scorsa gara, cosa che la Lazio non ha fatto o non ha potuto fare. Non siamo ancora in Champions, per farlo dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato".