Milan-Lazio, Radu è a San Siro. E "chiama" un suo ex compagno
Tanti tifosi della Lazio hanno scelto di seguire la squadra a San Siro per Milan-Lazio: tra questi c'è anche Stefan Radu.
29.11.2025 21:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L'ex capitano biancoceleste ha condiviso su Instagram un video che riprende parte del pubblico, aggiungendo: "I laziali sono qua". Tra i "tag" anche quello a Luis Alberto, presente al Meazza dopo qualche giorno trascorso a Roma insieme alla famiglia. Prima in campo insieme, ora insieme - seppur "a distanza" - a vedere la Lazio.
