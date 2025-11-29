Milan - Lazio, Romagnoli e quel gesto verso una bambina: cosa ha fatto
29.11.2025 20:47 di Ludovica Lamboglia
Sotto le luci del Tempio del Calcio scende la Lazio di Maurizio Sarri contro il Milan di Massimiliano Allegri. Un freddo gelido, 2208 tifosi pronti a supportare i biancocelesti in un sabato milanese.
Durante l'inno della Serie A a rubare la scena però è stato Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio ha emozionato i tifosi con un gesto protettivo nei confronti di una bambina che lo accompagnava in campo per mano.
Il giocatore si è preoccupato del freddo che la piccola potesse provare, così le ha dato la sua giacca mettendola al riparo. Un gesto molto dolce che ha colpito i tifosi e non, che continua ancora oggi a emozionare gli amanti dello sport.