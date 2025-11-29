Milan - Lazio, tifosi furiosi sui social: la stoccata alla società
È successo di tutto nei minuti finali di Milan - Lazio. Un tocco di braccio di Pavlovic in area di rigore, sul tiro di Romagnoli scatena il caos e non solo in campo. I biancocelesti protestano, reclamano un calcio di rigore. Dopo un check il Var richiama l’arbitro al monitor, la revisione dell’azione dura sei minuti. Lunghissimi, infiniti per un’azione che in realtà è palese. Dopo un parapiglia in panchina, Collu - il fischietto del match - decide di non assegnare il penalty.
Parole, quelle del direttore di gara, che hanno scatenato la rabbia anche dei tifosi. Via social i supporter hanno manifestato il loro malcontento, facendo sentire la propria voce: “Il risultato della non importanza mediatica e istituzionale della Lazio”, “Il comunicato ha funzionato…ora scrivetene un’altro sulla rapina di oggi”, “Furto più clamoroso della storia del calcio”, “Mi raccomando fate un altro bel comunicato stampa in difesa dell’Aia, se lo meritano”, “Lo avete già inviato il telegramma di congratulazioni a Zappi e Rocchi?”. Sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto gli ultimi post del club.
