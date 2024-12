Milan, le prime parole di Conceicao: "Fatti e non parole, orgoglioso di questa avventura"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Conceicao è pronto a iniziare la sua avventura con il Milan. Nel giorno dell'ufficialità del suo arrivo ecco le prima parole, rilasciate ai microfoni ufficiali del club, da tecnico dei rossoneri: "Sono orgoglioso di questa avventura ma l'emozione è momentanea. Dobbiamo lavorare: bisogna avere il cuore caldo e la testa fredda per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite. Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all'altezza della sua storia".

"Non abbiamo tanto tempo, ma questa non è una scusa. Col tempo che ho a disposizione devo fare il massimo per far capire ai giocatori cosa devono fare. C'è tanto lavoro da fare qui con loro, ma con l'organizzazione e la qualità riusciremo a fare un bel lavoro. Le parole sono parole, io devo dimostrare coi fatti. Deve esserci un lavoro grande da parte di tutti, siamo qui per lavorare. Ai tifosi dico che lavoreremo tanto, vogliamo essere all'altezza di questo grande club".