Milan, Leao esulta per la vittoria: le parole dopo la Lazio
Immediatamente dopo la vittoria contro la Lazio, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.
“Sto imparando a giocare da punta, la squadra mi aiuta dentro e fuori dal campo, con tutti i movimenti che devo fare. Il gol l’abbiamo provato spesso in allenamento".
"Dobbiamo continuare così, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro la Lazio che è un po’ in basso in classifica. Siamo sulla strada giusta, vogliamo andare avanti in questo modo. Anche in Coppa Italia vogliamo vincere. Allegri è un vincente, con lui è più facile".
Il portoghese ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Lavoro per fare gol. Devo ringraziare la squadra, per il lavoro. Questo gol è frutto del lavoro di squadra. Una vittoria sofferta, importante per noi. Quanti gol farò? Voglio pensare partita per partita, ho il mio obiettivo che non devo dire qui. Punto in alto. Sapevo che era importante per noi e era fondamentale vincere".
