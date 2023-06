Milan, Leao: "Grazie a Pioli ora arrivo puntuale. Mi chiede spesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao, fresco di rinnovo con il Milan, ai microfoni di StarCasinò Sport ha parlato di quella che è stata finora la sua esperienza in rossonero: “Il Milan è una famiglia, la fiducia della squadra mi ha aiutato nel mi percorso di crescita. Loro sapevano che c’era un talento ma mancavano alcuni elementi, come continuità, serietà e concentrazione. Ora sono un giocatore più maturo e più consistente. Prima delle partite tutti mi caricano e mi dicono che posso fare la differenza e questo mi fa andare in campo con più convinzione sui miei mezzi. Con il Mister ho acquisito una nuova mentalità: arrivare puntuale, essere concentrato, provare i tiri dopo l’allenamento. Mi chiede spesso come sto e come sta la mia famiglia. Questo rapporto per me è molto importante, mi ha aiutato dentro e fuori il campo. Quello che sono oggi lo devo a lui” .