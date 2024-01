Milan, Loftus-Cheek doppietta e pensa a Sarri: "Anche con lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

La prima doppietta in Serie A, e a San Siro, non si dimentica facilmente. È stata una serata da incorniciare per Ruben Loftus-Cheek, nonostante il pareggio rimediato nel finale contro il Bologna. Al termine della sfida, il centrocampista del Milan ha parlato della sua prestazione ai microfoni di MilanTv, nominando Maurizio Sarri, tecnico della Lazio che lui ha avuto al Chelsea. Queste le sue parole: "Aspettavo questo momento da tempo, sono felice di aver segnato a Milano dopo averlo fatto in trasferta, è stato incredibile, avrei voluto vincere ma è andata così purtroppo, ci rifaremo sicuramente. Sì anche con Sarri al Chelsea giocavo più vicino all'attaccante, avevo fatto tanti gol e sono contento di segnare anche qui al Milan, mi trovo molto bene in questa posizione perchè mi inserisco spesso in area di rigore".