Milan, Luka Romero saluta la Lazio: la reazione dei tifosi rossoneri

Luka Romero è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'esterno argentino ha firmato poco fa un contratto fino al 2027, da 600.000 euro a stagione. Nella Lazio di Maurizio Sarri, l'attaccante non ha trovato molto spazio, collezionando solo un gol contro il Monza che sembrava avesse aperto le porte alla bellezza. Con il tecnico toscano però non ha avuto molta fiducia, e se quest'anno si sarebbe potuto misurare dando più certezze, il tutto si è complicato dalle richieste degli agenti per le commissioni: cifre a cui Lotito non era disposto a trattare. Così, Lukita o ancora meglio il Niño, così chiamato nello spogliatoio della Lazio ha accettato una nuova avventura: quella di misurarsi all'ombra del Duomo di Milano. Nel frattempo, arrivano le reazioni calde dei tifosi del Milan: "Big d'Europa tremateeee", mentre c'è chi scrive "fenomeno generazionale". Ma non solo, c'è anche chi dà piena fiducia scrivendo: "Boh per me questo è già meglio di Messias. Facciamolo giocare però, se lo facciamo crescere bene diventa un fenomeno".