Milan, Maignan ancora out: in forse la sfida con la Lazio a gennaio e la società...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si attenuano i problemi muscolari di Mike Maignan. Il portiere del Milan è fermo da mesi per un infortunio al polpaccio e la situazione non sembrerebbe essere rosea: il francese non migliora e, a quanto si apprende dalle ultime notizie provenienti dal ritiro di Dubai, potrebbe avere altri problemi fisici. I test che verranno effettuati al rientro in Italia chiariranno la situazione, ma i tempi di recupero dovrebbero essere più lunghi del previsto. È in dubbio la sua presenza anche per l'ultima giornata del girone di ritorno con la Lazio il 24 gennaio 2023. La società rossonera si vuole tutelare e potrebbe pensare d'intervenire sul mercato: per giugno è stato bloccato Sportiello dell'Atalanta, ma questo nuovo problema potrebbe accorciare i tempi del trasferimento facendo arrivare il lombardo a Milanello già in questa sessione di calciomercato. In questo caso bisognerà trattare con i bergamaschi, ma il Milan non vuole correre ulteriori rischi.