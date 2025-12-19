Milan, Maignan graziato su Politano: a Basic è costato il rosso
Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025. La squadra di Conte ha superato il Milan per 2-0 grazie alle reti di Neres e Hojlund e si contenderà il trofeo con la vincente della semifinale tra Inter e Bologna.
Se sul risultato c'è poco da dibattere, sono ancora una volta le decisione arbitrali del match a prendersi la scena. Al 54', infatti, sul punteggio di 1-0, Politano infastidisce Maignan nell'intento di rallentarne il rinvio e, in risposta, il portiere colpisce l'esterno sulla testa con una manata. Si tratterebbe di calcio di rigore e cartellino rosso per il francese, ma dopo il check del Var si decide di lasciar proseguire.
La decisione della squadra arbitrale desta molto scetticismo, soprattutto a pochi giorni dall'espulsione inferta a Basic in Parma - Lazio. L'episodio è abbastanza simile e l'entità del colpo sferrato dal laziale sembra essere parecchio più lieve rispetto a quello dato da Maignan.