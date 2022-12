Milan, Maignan non ce la fa: pronto un nuovo acquisto in vista della Lazio?

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Gli esami sostenuti ieri da Mike Maignan hanno confermato che il processo di guarigione del polpaccio sinistro non è ancora terminato. Dal Milan, che non ha pubblicato comunicato ufficiali, continuano a ripetere che Maignan non è stato vittima di una nuova ricaduta ma la guarigione va a rilento e bisognerà attendere un altro mese prima di rivedere in campo l'estremo difensore francese e per questo motivo il club rossonero sta pensando di provare ad anticipare l’arrivo a Milanello di sei mesi di Marco Sportiello, in scadenza nel giugno 2023 con l’Atalanta. Il portiere classe 1992 si trasferirebbe in Lombardia prima della sfida tra il Milan e la Lazio, in programma per il 24 gennaio. Se il tutto dovesse trovare conferma, sarebbe lui a difendere i pali rossoneri contro la squadra di Sarri al posto di Maignan.