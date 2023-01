Milan, Maignan tornerà con la Lazio? Le parole di Pioli sulle condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Non è ancora al top della forma Mike Maignan che, dagli ultimi esami ha dimostrato di non aver recuperato dall'infortunio al polpaccio. Il portiere è stato sostituito col nuovo acquisto Devis Vasquez, e per la partita contro la Lazio in programma il 24 gennaio, è ancora tutto da decifrare per il francese. Ad esprimersi in merito è stato il tecnico Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione per la partita contro la Roma. Ecco cos'ha affermato: "Non abbiamo tempistiche, non dobbiamo correre rischi e non so dire se saranno due, tre quattro o cinque settimane. Il muscolo non risponde come dovrebbe, ora non posso dire quando lo avremo. Vasquez? L'ho visto stamattina, bella presenza e bella personalità. Oggi si è allenato in minima parte, domani si allenerà ancora e poi vedremo per le prossime partite quale sarà la sua condizione e quali saranno le sue scelte".