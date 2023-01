Milan, per Pioli il nuovo anno è da cancellare: contro la Lazio due giocatori...

Fonte: Sky Sport

Arriva il 2023 eppure la fortuna in casa Milan sembra non esser ancora passata, o meglio. Stefano Pioli si ritrova ad abbracciare la Serie A con nuovi infortuni. Così come evidenzia Sky Sport, nell'amichevole contro il PSV Eindhoven, Ante Rebic ha riportato una lesione all'adduttore della coscia sinistra, da rivalutare tra 7 giorni: è a rischio con la Lazio. I patemi per Pioli non finiscono qui, perché Ballo Tourè, in seguito ad un trauma di gioco, sempre nella medesima partita, ha riportato una lussazione alla spalla destra. Per il giocatore rossonero sarà necessario un intervento chirurgico da eseguire domani. Così, Rebic e Tourè rimangono in forte dubbio per il match contro la Lazio in programma il 24 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma.