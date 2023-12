Milan, Pioli a rischio esonero: tutti gli scenari

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2-2 contro la Salernitana potrebbe essere fatale per l'allenatore del Milan Stefano Pioli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la società sta seriamente valutando la posizione dell'allenatore. A preoccupare il club sarebbero non solo i risultati ma anche i trenta infortuni stagionali subiti dai giocatori e la conseguente svalutazione della rosa.

Alla società non sono poi piaciute le dichiarazioni del tecnico a fine gara, giudicate remissive, e l'atteggiamento di alcuni big come Leao e Theo Hernandez.