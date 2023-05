Milan, Pioli: "Arrabbiato e deluso, il campionato si complica. Per le prossime partite..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Frena il Milan, prossimo avversario della Lazio, che in casa contro la Cremonese ottiene un solo punto acciuffato nei minuti finali. Stefano Pioli in conferenza stampa ha espresso tutta la sua delusione e ha indicato la via per le prossime gare: "Brutta frenata, un pari che non ci soddisfa. Dobbiamo trasformare queste delusioni in più attenzione e determinazione per le prossime partite, in campionato non stiamo ottenendo ciò che volevamo. L'errore è non considerare queste come partite decisive. A me il primo tempo è piaciuto, chiaro che però se non le sblocchi diventa tutto più complicato. Sono arrabbiato e deluso, per forza. Non è il risultato che volevamo, il campionato si complica: abbiamo ancora le nostre carte da giocarci, ma dobbiamo cambiare risultati".