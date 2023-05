Milan, Pioli: “Domani è da dentro o fuori. Questa la forza della Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

È la vigilia di Milan - Lazio, le squadre si affronteranno domani a San Siro alle 15. La sfida, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, sarà importantissima per entrambe ai fini della Champions. In conferenza stampa il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, l’ha commentata così: “Io mi auguro che domani riusciremo a controllare e dominare la partita come abbiamo fatto in questo periodo. Giochiamo contro una squadra molto forte, poi dobbiamo essere concreti e più efficaci in zona gol che è quello che ci è mancato. Domani ultimo treno Champions? Certo che la squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e che non possiamo buttarne via degli altri. È una partita molto molto importante, ma non è l'ultima. È quasi da dentro o fuori domani. Dobbiamo fare tanti punti da qui alla fine e domani è una tappa molto importante"

SCELTE - "Rimpianti? So quello che faccio e perché lo faccio, so assumermi la responsabilità. Non c'è un Milan 1 o Milan 2. Non è mancata la prestazione, ma il risultato finale vincente"

APPROCCIO - “La squadra sta bene, non è preoccupata, non ha timore, non ha paura, non è affranta, ma è concentrata e determinata. Noi dipendiamo dai risultati: sorridiamo se vinciamo, non siamo felici perché abbiamo aspettative alte”

GESTIONE - "Come si fa? Pensando alla Lazio, l'altra arriverà, ci sarà tempo per farci trovare pronti. C'è concentrazione massima per domani. Giochiamo contro la seconda in classifica che ha preso slancio dall'uscita dalle coppe"

LAZIO - "È forte molto centralmente, poi da lì vanno sull'esterno. È una squadra completa. Bisogna essere molto compatti in fase difensiva. Il risultato con la Lazio influenzerà l'andata del derby? No, nel modo più assoluto. La Champions è una cosa a parte"

