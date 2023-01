Milan, Pioli: "Maignan starà fuori a lungo. Per vincere servirà..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A meno di ventiquattro ore dalla partita che aprirà la seconda parte di questo campionato, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato la partita di domani, in programma alle ore 12.30, contro la Salernitana. L'allenatore rossonero ha spiegato la situazione fisica e mentale dei suoi giocatori, alcuni dei quali reduci dal Mondiale, altri alle prese con la questione dei rinnovi:

"Siamo tutti in una situazione anomala: è la prima volta dopo una sosta così lunga in questo periodo della stagione e abbiamo giocato solo una parte del girone d'andata. Sarà importante ripartire bene domani: abbiamo lasciato con una vittoria, vogliamo ripartire bene con una vittoria. Serviranno tanti punti per cercare di vincere il campionato. Il nostro umore è sulla partita di domani, c'è tanta voglia di vincere la partita. Abbiamo recuperato giocatori importanti, dobbiamo migliorare sugli infortuni; settimana prossima recupereremo altri giocatori. L'importante è tornare a giocare. in queste amichevoli ci siamo focalizzate su delle cose tattiche e su queste vogliamo portare avanti il nostro percorso".

I FRANCESI - "Hernandez e Giroud stanno bene fisicamente e mentalmente. Hanno smaltito la delusione della finale grazie ai 10 giorni di riposo. Sono disponibili, erano molto contenti di tornare qua. Rientro di Maignan? Non so quando sarà, le valutazioni che stiamo facendo ci dicono che non è possibile forzare ora e quindi non so dare una tempistica sul rientro. Non a breve, questo posso dirlo di sicuro. Non possiamo rischiare che si fermi di nuovo: la cicatrice non è ancora ricucita e non possiamo forzare. Domani giocherà Tatarusanu".

VOGLIA DI VINCERE - "Non dobbiamo fare la corsa su nessuno, se non su noi stessi. Per vincere il campionato serviranno più di 85 punti. Abbiamo la possibilità di girare meglio dell'anno scorso, ma dobbiamo spingere forte. Credo sia molto corretto non andare troppo avanti col pensiero, ma pensare a domani, quando troveremo un ambiente caldo e un avversario tosto: è quello che ci serve per ripartire bene. Siamo in corsa su quattro fronti ed è certo che vogliamo vincere qualcosa. Abbiamo scritto la storia l'anno scorso, ma nella storia vogliamo rimanerci vincendo. Se vogliamo ritenerci una squadra vincente, dobbiamo vincere qualcosa anche quest'anno. Ho visto un servizio su Leao: tanti gol e assist, ma titoli vinti uno. Dobbiamo fare di più. Abbiamo quattro possibilità per farlo".

ADLI - "Ha alzato il suo livello perché ha potuto giocare. Ha fatto buone cose, altre meno. Faccio grande affidamento su di lui. In quel ruolo c'è grande competizione e di volta in volta cercherò il migliore per ogni singola partita".