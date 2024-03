Milan, Pioli: "Pulisic? La storia parla per lui, troppo più in alto per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Siamo usciti bene dalla partita. Penso che non abbiamo giocato la miglior partita dal punto di vista tecnica, ma sicuramente una partita di atteggiamento e mentalità. La squadra sta bene, sa che sta arrivando un momento decisivo della stagione. Credo che siamo pronti per affrontarlo". Stefano Pioli parla così in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Slavia Praga e torna sulla sfida con la Lazio. Nessuna parola sugli episodi, ma solo sull'atteggiamento della sua squadra. Il tecnico torna a difendere ancora Pulisic che è finito sotto i riflettori non per aver giocato con un avversario a terra, ma per gli insulti ricevuti sui social. Pioli lo ha difeso ancora: "Non deve essere difeso, la storia parla per lui. Ormai i social sono diventati uno sfogo di maleducazioni e insulti. Ha tutto il nostro supporto e sostegno. È troppo più in alto rispetto agli altri, non ha bisogno del nostro aiuto".