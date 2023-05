Milan, Pioli: "Questo ko complica la nostra corsa in campionato"

TUTTOmercatoWEB.com

Pesante ko per il Milan di Pioli battuto per 2-0 dello Spezia. Per i rossoneri si complica la corsa Champions: sono 61 i punti in classifica che valgono al momento il quinto posto a -3 dall'Inter quarta che deve ancora scendere in campo. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: "È normale che la Champions ce l'abbiamo in testa ed è normale essere delusi dall'andata, ma sapevamo quanto fosse importante oggi. Questa partita oggi complica il nostro futuro in campionato, quindi vuol dire che martedì dovremo fare una grande partita. Non è che ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione... Dobbiamo credere di avere le possibilità di battere l'Inter".